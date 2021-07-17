В Азербайджане цифровизированы программы занятости - минтруда

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане цифровизированы программы занятости.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью Real TV сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, в первом полугодии 2021 года в сфере занятости оказаны услуги свыше 110 тысячам человек.

"Сфера занятости - это не только трудоустройство, но и профессиональное обучение. Мы расширили работу в данном направлении, начали реализацию программы софинансирования для частного сектора. Если какая-либо частная компания нанимает лиц из уязвимых категорий населения, то мы начинаем выплачивать до 50 процентов зарплаты такого работника, расширяем механизм страхования от безработицы", - сказал Бабаев.

Министр также подчеркнул, что в Азербайджане до конца года планируется запустить подсистему по труду и занятости.

"В этой области будут серьезные изменения. Отпадет необходимость в трудовой книжке, оформлении трудовых отношений. Все работы будут проводиться через эту систему. Также расширяются ярмарки труда. Мы нацелены на ежегодное трудоустройство не менее 200 тысяч человек", - сказал Бабаев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)