Освобожденное село Софулу Джебраильского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры освобожденного от оккупации села Софулу Джебраильского района.
Trend со ссылкой на минобороны представляет вниманию читателей эти кадры.
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