В Азербайджане учителя смогут сдать повторный экзамен в рамках приема на работу

БАКУ /Trend/ - Для кандидатов, принявших участие в экзамене для учителей начальных классов 12 июля, а также экзамена для учителей азербайджанского языка и литературы, проведенного 23 и 26 июля, будут проведены повторные экзамены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на руководителя пресс-службы минобразования Азербайджана Джасарета Валехова.

Участие в экзаменах добровольное.

При выборе вакансий кандидатами, которые будут участвовать в повторных экзаменах, будет учитываться результат последнего экзамена.

Отметим, что кандидаты, желающие принять участие в повторном экзамене, с 11 часов 28 июля по 23:59 30 июля могут пройти регистрацию в электронном порядке.

(Автор: Эльxин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)