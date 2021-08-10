Названы факторы, способствующие росту инфицирования COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Основным фактором роста инфицирования коронавирусом в Азербайджане является смягчение правил карантина в периоды, когда количество заражений невелико. Но через определенный промежуток времени наблюдается рост числа случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сказал во вторник Trend главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, смягчение карантинных правил приводит к росту инфицирования, потому что наиболее важным фактором распространения инфекции является увеличение числа контактов между людьми.

"Сегодня, в отличие от прошлых периодов, разрешены различные массовые мероприятия, возобновилась деятельность столичного метрополитена и крупных торговых центров. Однако у некоторых слоев населения мы видим безответственное отношение к таким защитным мерам, как ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции и других. Люди, с одной стороны, устали, а с другой – излишне успокоились", - сказал Эйвазов.

Другая причина роста инфицирования, по мнению главного инфекциониста, заключается в том, что в нашей стране выявлены более заразные мутантные варианты вируса.

"Ожидается, что этому росту также будет способствовать быстро распространяющийся штамм "Дельта" коронавируса. Но нельзя забывать, что пандемия еще не закончилась, она продолжается. И мы должны быть очень осторожны в этом вопросе", - подчеркнул Эйвазов.