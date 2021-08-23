При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие более 150 баллов, могут поступить в вуз - глава ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах более 150 баллов, могут поступить в вуз.
Об этом в прямом эфире в Facebook сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.
"Однако у таких абитуриентов мало шансов поступить по III группе специальностей. А по II группе выше шансы поступить на места госзаказа", - сказала Аббасзаде.
По ее словам, по сравнению с прошлым годом, больше абитуриентов показали высокие результаты на вступительных экзаменах по III группе специальностей. Хотя в этом году экзамены сдавало меньше абитуриентов, чем в прошлом.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
День в селе не променяю на год комфорта в городе. На пути к живописному водопаду Мамырлы - экспозиция Ровшана Ширинова (ВИДЕО, ФОТО)
При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие более 150 баллов, могут поступить в вуз - глава ГЭЦ Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено еще более 140 га освобожденных территорий
Индекс потребительских цен в Азербайджане к концу года скорректирован в сторону повышения целевого диапазона
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников МЧС, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции
Минздрав Израиля рекомендует ужесточить ограничения при проведении мероприятий в помещении и на улице
Замминистра обороны Азербайджана примет участие в открытии "Международных армейских игр-2021" в Москве
На территории древнего поселения Лелетепе обнаружены артефакты периода неолита - АН Азербайджана (ФОТО)
Новое назначение в AccessBank-е: Рашад Мирзоев стал руководителем департамента IT-инфраструктуры и операций
Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших в СНГ - Moody's
В Азербайджане моллы и объекты общепита смогут посещать граждане, получившие первую дозу вакцины от COVID-19 - МВД
Азербайджан рассматривает возможности участия в создании транспортной сети на территории других стран