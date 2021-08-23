При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие более 150 баллов, могут поступить в вуз - глава ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При правильном выборе специальности абитуриенты, набравшие на вступительных экзаменах более 150 баллов, могут поступить в вуз.

Об этом в прямом эфире в Facebook сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

"Однако у таких абитуриентов мало шансов поступить по III группе специальностей. А по II группе выше шансы поступить на места госзаказа", - сказала Аббасзаде.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом, больше абитуриентов показали высокие результаты на вступительных экзаменах по III группе специальностей. Хотя в этом году экзамены сдавало меньше абитуриентов, чем в прошлом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)