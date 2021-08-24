В Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах по IV группе специальностей
БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане число абитуриентов, набравших по итогам вступительных экзаменов в вузы по IV группе специальностей более 600 баллов, выросло на 54 по сравнению с прошлым годом.
Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.
По ее словам, 571 абитуриент набрал по итогам вступительных экзаменов более 500 баллов.
"В этом году также возросло число тех, кто набрал более 400 и 150 баллов", - сказала М.Аббасзаде.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия азербайджанского народа – Академия наук (ФОТО)
В Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах по IV группе специальностей
В Баку к учителям с сертификатом о противопоказании к вакцинации будут применены ограничения - Управление образования
Коронавирус мутирует, и единственным путем борьбы с ним является вакцинация – азербайджанский депутат
Замминистра обороны Азербайджана принял участие в церемонии открытия «Армейских международных игр–2021» (ФОТО/ВИДЕО)
Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Бельгии в Азербайджане (ФОТО)