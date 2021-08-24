В Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших более 600 баллов на вступительных экзаменах по IV группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане число абитуриентов, набравших по итогам вступительных экзаменов в вузы по IV группе специальностей более 600 баллов, выросло на 54 по сравнению с прошлым годом.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, 571 абитуриент набрал по итогам вступительных экзаменов более 500 баллов.

"В этом году также возросло число тех, кто набрал более 400 и 150 баллов", - сказала М.Аббасзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)