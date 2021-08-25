В Азербайджане объявлены результаты собеседования по приему на работу учителей
БАКУ /Trend/ - Собеседование в рамках конкурса по приему на работу учителей биологии, английского языка, русского языка, музыки, географии и истории успешно прошли 415 кандидатов.
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минобразования Азербайджана.
Как отмечается, результаты собеседования, проведенного 24 августа, отправлены на личные страницы кандидатов.
Эти кандидаты должны до 18 часов 30 августа представить необходимые документы в местные органы управления в сфере образования.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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