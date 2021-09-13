Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказал мне доверие и назначил руководителем министерства молодежи и спорта, что является для меня большой честью. Уверен, что с созданной в Азербайджане сильной управленческой системой и профессиональной командой мы можем достичь очередных успехов в спорте.
Об этом написал в Facebook министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, сообщает в понедельник Trend.
Он также выразил признательность за поздравления с назначением на пост министра молодежи и спорта.
«Выражаю признательность всем своим коллегам, друзьям и представителям спортивной общественности во всем мире за поздравления и добрые пожелания», - написал Гайыбов.
Отметим, что распоряжением главы государства от 7 сентября Фарид Фазиль оглу Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)