Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - С 6-го по 11 сентября от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 293 гектара освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в недельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию в связи с работой, проделанной на освобожденных территориях.

Сообщается, что на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов обнаружено 119 противопехотных и 30 противотанковых мин, а также 109 неразорвавшихся боеприпасов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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