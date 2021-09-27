БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция Баку призывает ограничить движение на личном транспорте в направлении II Аллеи почетного захоронения.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в обращении Управления дорожной полиции Главного управления полиции Баку.

Главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли отметил, что граждане продолжают прибывать к II Аллее почетного захоронения: «Сотрудники полиции регулируют движение на той территории. Однако, несмотря на это, наблюдается плотный поток транспортных средств. Призываем граждан по возможности ограничить движение на личных автомобилях в данном направлении или сменить свой маршрут. Лица, желающие посетить Аллею, могут припарковаться поблизости и пешком дойти до пункта назначения», – сказал Араз Аскерли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)