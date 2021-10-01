С начала 2021 г. завершено следствие по более 10 тыс. уголовных дел - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - С начала этого года и по настоящее время завершено следствие по 10 622 уголовным делам, 883 из них были расследованы органами прокуратуры.

Об этом в статье, опубликованной в газете "Азербайджан", сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.