В Джебраильском районе создается лесопарк турецко-азербайджанского братства

БАКУ /Trend/ - В Джебраильском районе стартовали работы по созданию лесопарка турецко-азербайджанского братства, Учебно-образовательного центра и питомника.

Об этом говорилось на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании члены группы были проинформированы о работах по восстановлению лесного фонда на освобожденных территориях.

В рамках сотрудничества с министерством лесного и сельского хозяйства Турции в Джебраильском районе стартовали работы по созданию лесопарка турецко-азербайджанского братства, Учебно-образовательного центра и питомника.