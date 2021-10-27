Реки Хякяри и Баргюшад имеют стратегическое значение – минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Реки Хякяри и Баргюшад имеют стратегическое значение.

Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

Он отметил, что освобожденные территории Азербайджана богаты природными ресурсами, в том числе водными.

По его словам, на освобожденных землях расположены около 20 процентов водных ресурсов Азербайджана.

"По территории Губадлинского района протекают реки Баргюшад и Хякяри. Река Хякяри берет свое начало в Лачинском районе. Ее протяженность составляет 113 километров, а среднегодовой расход воды - около 10,7 кубометра в секунду. Ее самый большой рукав - река Забух", - сказал Керимов.

Замминистра сообщил, что река Баргюшад (другое название - Базарчай) берет свое начало в Кяльбаджарском районе. Она протекает и по территории Армении, а затем впадает в Губадлинском районе в реку Хякяри, а на территории Зангиланского района - в Араз.

«Протяженность реки Баргюшад составляет 158 километров. Среднегодовой расход воды в ней - около 20,1 кубометра в секунду. Обе реки являются рукавами Араза. Они имеют большое значение для орошения посевных площадей в Джебраильском, Агдамском и Физулинском районах, а также для водоснабжения городов Агдам, Физули и Джебраил. На этих реках планируется построить два водохранилища, проекты которых находятся на стадии разработки", - сказал Керимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)