В одном из бакинских вузов 2 группы перешли на дистанционное обучение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете две группы перешли на дистанционное обучение.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщила во вторник пресс-секретарь университета Эльнара Мамедова.

По ее словам, примерно у 20 студентов вуза был выявлен коронавирус.

"Две группы переведены на дистанционное обучение", - сказала Мамедова.

Напомним, что очные занятия в вузах Азербайджана возобновились с 29 сентября.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)