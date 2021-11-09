Фильм "Şuşa, sən azadsan!" представлен зрителям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фильм "Şuşa, sən azadsan!" представлен зрителям.

Как сообщает во вторник Trend, в фильме совместного производства Baku Media Center и студии "Salnaməfilm" отражены интересные детали Шушинской операции - одной из самых ярких страниц современной военной истории.

В фильме представлены интервью с доблестными азербайджанскими солдатами и офицерами - участниками Шушинской операции, эксклюзивные кадры, снятые в ходе боев за город Шуша.

(Перевод: Нубар Кулузаде)