Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман, южный ветер сменится умеренным северо-западным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем -12-16, в Баку ночью - 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-4 мороза, днем - 6-11 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)