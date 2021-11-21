Каждая медаль – новый опыт: серебряный призер ЧМ, азербайджанский гимнаст Михаил Малкин

БАКУ /Trend/ - Каждая завоеванная медаль - новый соревновательный опыт.

Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам серебряный призер 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, азербайджанский гимнаст Михаил Малкин (тамблинг).

Он отметил, что на сегодняшний финал выходил с сильной болью в спине.

"После квалификации у меня очень сильно заболела спина, не мог даже передвигаться. В такой ситуации хотел отказаться от соревнования. Однако в трудный момент друзья меня поддержали и дали надежду, за что им большое спасибо. В тренерском штабе мне сказали: "Сожми зубы и прыгни два раза". Не хотелось никого подводить, поэтому собрал все силы в кулак и выступил. Изначально в финале должен был делать комбинацию посложнее, чтобы выиграть. Но тренер посоветовал представить комбинацию, с которой выступал на чемпионате Европы", - отметил гимнаст.

По словам Малкина, сейчас ему предстоит период восстановления.

"Сейчас будет период восстановления, так как в ближайшее время тренировок нет. На следующей неделе в Баку стартуют Всемирные соревнования среди возрастных групп, мои товарищи по команде – юные гимнасты будут участвовать, я приду их поддержать. Думаю, многие из наших гимнастов, которые выступают на акробатической дорожке, попадут в финал, а вот что касается Тофига Алиева, надеюсь, он завоюет медаль", - сказал спортсмен.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)