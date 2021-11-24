Агентство по развитию СМИ Азербайджана объявило конкурс для журналистов

БАКУ /Trend / - Агентство по развитию СМИ ((MEDİA) объявило конкурс для журналистов.

Как сообщает Trend, в конкурсе могут участвовать:

- штатные репортеры СМИ, занимающиеся сбором, подготовкой, редактированием и производством информации.

- внештаные корреспонденты СМИ, регулярно выполняющие задания по сбору, подготовке и редактированию информации.

Предоставляются материалы, опубликованные за последние 3 месяца до дня объявления конкурса.

Другие необходимые документы:

- форма заявки на конкурс;

- копия удостоверения личности;

- копия удостоверения журналиста, действительного для штатных корреспондентов, а для вештатных - справка с места работы (подписанная и с печатью);

- документ, содержащий реквизиты активного банковского счета журналиста, заверенный печатью уполномоченного банка и подписью уполномоченного лица;

- соответствующих материал.

Заявки на конкурс принимаются журналистами, работающими в сфере печатных СМИ и онлайн - медиа, путем включения документов в электронный банк информации по проектам поддержки развития СМИ.

Подача заявки на конкурс журналистами, работающими в области аудиовизуальных СМИ, осуществляется путем подачи документов и материалов в Агентство лично.

Материалы, предоставленные на конкурс:

Журналист, работающий в печатных и онлайн-СМИ, предоставляет конкурсу свои публикации, опубликованные за последние три месяца до объявления конкурса, только в одной из следующих номинаций:

- лучший репортаж;

- лучший социально-политический анализ;

- лучший социально-экономический анализ;

- лучшее интервью;

- лучший культурный материал;

- лучший спортивный репортаж или анализ;

- лучшая художественная публицистика;

- лучшая авторская статья;

- лучшее журналистское расследование;

- лучший очерк.

Журналист, работающий в области аудиовизуальных медиа, предоставляет конкурсу сюжет, опубликованный за последние три месяца до объявления конкурса и имеющий объем (хронометраж) не более пяти минут, только в одной из следующих номинаций:

- лучший социально-политический репортаж;

- лучший экономический репортаж;

- лучший социальный репортаж;

- лучший культурный репортаж;

- лучший спортивный репортаж.

Оценивание:

Оценивание материалов осуществляется 3 независимыми экспертами, привлеченными Агентством развития СМИ Азербайджанской Республики.

Вознаграждение:

По итогам конкурса по каждой из номинаций, предусмотренных для журналистов, работающих в субъектах печатных и онлайн-СМИ, будут определены 5 (пять) журналистов, а по каждой из номинаций, предусмотренных для журналистов, работающих в области аудиовизуальных медиа, - 2 (два) журналиста и оператор, принимающий участие в подготовке сюжетов этих журналистов. Каждый из журналистов - победителей будет вознагражден денежным призом в размере 700 манатов, а каждый из операторов - 350 манатов.

Прием заявок осуществляется с 23 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года до 18:00 часов.

Видеоинформацию о конкурсе можно посмотреть здесь.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)