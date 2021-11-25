В Азербайджане осужден бывший худрук Государственного оркестра духовых инструментов

Общество 25 ноября 2021 18:34 (UTC+04:00)
В Азербайджане осужден бывший худрук Государственного оркестра духовых инструментов

БАКУ / Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого во взяточничестве бывшего художественного руководителя Государственного оркестра духовых инструментов Лютфи Гадирова.

На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева обвиняемому был вынесен приговор, сообщает в среду Trend со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

Решением суда Лютфи Гадиров приговорен к 11 годам лишения свободы.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что Лютфи Гадиров, работая в 2010-2020 годах художественным руководителем Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов, брал крупные взятки у подчиненных. Было установлено, что Лютфи Гадиров, войдя в преступную связь с другими должностными работниками, личности которых следствием устанавливаются, использовал коррупционные схемы.

Он брал взятки у отдельных лиц, занимающих различные должности в оркестре, в размере более 54 тыс. манатов, что составляет 85-90 процентов заработной платы, перечисленной на пластиковые карты этих сотрудников, в обмен на начисление трудового стажа и непрекращение с ними трудовых договоров, несмотря на то, что в период с января 2017 года по июль 2020 года эти люди не выходили на работу и не исполняли трудовые функции.

Лютфи Гадирову было предъявлено обвинение по ст. 311.3 Уголовного кодекса Азербайджана, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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