В Азербайджане новый штамм коронавируса не выявлен - Национальный центр гематологии (версия 2)

(первая версия в 10:44)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".

Об этом сказал специалист по генетике Национального центра гематологии и трансфузиологии Ага Рза Агаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на центр.

По его словам, проводятся исследования по всем мутациям коронавируса и связанным с ними штаммам.

«Все образцы, поступающие в Азербайджан из-за рубежа, подозрительные образцы и те, по которым осуществляется проверка на наличие кластерной вспышки коронавируса, собираются и анализируются. В ходе анализов новый штамм коронавируса «омикрон» пока не выявлен», - отметил Агаев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)