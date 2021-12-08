В Азербайджане выявлено еще 1 210 случаев заражения коронавирусом (версия 2)

Доб подр (первая версия опубликована в 16:35)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 210 случаев заражения коронавирусом 1 853 человека вылечились, 15 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 599 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 569 238 человек вылечились, 8 019 – скончались, число активных больных составляет 22 456.

За последние сутки в стране проведено 12 033 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 633 054.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)