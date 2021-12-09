Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В ряде районов Азербайджана временами ожидаются осадки. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 10-15 градусов тепла, в высокогорье ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-8 градусов тепла.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)