В Азербайджане лицам с журналистским удостоверением предложено предоставить ряд преимуществ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане журналистам, работающим в средствах массовой информации, включенных в Реестр медиа, журналистское удостоверение будет выдаваться органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Этот вопрос отражен в новом законопроекте «О медиа», сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, лицам, имеющим журналистское удостоверение, предоставляются следующие преимущества:

- бесплатный вход для осуществления журналистской деятельности в музеи, галереи, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также на объекты, где проводятся культурно-общественные мероприятия;

- аккредитация [для участия в мероприятиях] государственными органами (структурами), предприятиями и организациями, НПО;

- вход при наличии аккредитации в помещения, где проводятся важные мероприятия для поиска, получения, передачи, производства и распространения информации об этих мероприятиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)