На крупном проспекте в Баку идут ремонтные работы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На проспекте 8 Ноября в Баку идут ремонтные работы в обоих направлениях, сообщил в четверг Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, работы продлятся три дня.
"При этом движение транспорта полностью перекрывать не планируется. Оно будет лишь частично ограничено на участках проспекта с деформированным асфальтобетонным покрытием, где идет ремонт", - сказал Наджафли.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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