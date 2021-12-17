В Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт "Nəğmə dolu ürək” (версия 2)

Общество 17 декабря 2021 12:41 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:50)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт “Nəğmə dolu ürək”, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Концерт состоится в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Азербайджанской государственной хоровой капеллы под управлением дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

В гала-концерте выступят солисты - народные артисты Азер Зейналов, Фархад Бадалбейли (фортепиано), Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Мурад Гусейнов (фортепиано), Егяна Ахундова (фортепиано), заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В исполнении известных музыкантов прозвучат произведения Эльзы Ибрагимовой, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Ниязи, Огтая Зульфугарова, Сергея Рахманинова, Севиль Алиевой, Тофига Гулиева и Узеира Гаджибейли.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте и в кассах iTicket.az

В соответствии с правилами Оперативного штата при Кабмине Азербайджана работа концертных залов во время пандемии разрешена с условием заполнения не более 50% от общей вместимости зала. Учитывая это, в продаже будет ограниченное количество билетов. Вход в зал разрешается при наличии COVID- паспорта (сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат об иммунитете от COVID-19).

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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