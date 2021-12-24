Назначены судьи в ряд апелляционных судов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 24 декабря был обсужден проект постановления парламента о назначении судей в ряд апелляционных судов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Согласно проекту, в Бакинский апелляционный суд назначаются судьи Гусейн Джавид Вагиф оглу и Оруджзаде Айтен Панах гызы, в Гянджинский апелляционный суд - судьи Гасанов Ислам Тельман оглу и Искендерова Айгюль Вулгар гызы, в Сумгайытский апелляционный суд - судья Мамедов Захид Таир оглу, в Шекинский апелляционный суд - судья Джавадова Гюнай Исмаил гызы, в Ширванский апелляционный суд - судьи Абдуллаев Илькин Гисмет оглу и

Исмайлов Орхан Надир оглу.

После обсуждений проект постановления был поставлен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)