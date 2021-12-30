БАКУ /Trend/ - В праздничные дни Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на автовокзал, 56 автостанциям и автовокзалам республики даны поручения по обеспечению бесперебойного и безопасного движения пассажироперевозок по междугородним, межрайонным и международным маршрутам, соблюдению утвержденных расписаний.

"На линии дополнительно выпускается необходимое количество автобусов. Кроме того, учитывая возросший пассажиропоток, в связи с пандемией коронавируса в автовокзалах и на автостанциях усилен контроль за проведением ежедневных дезинфекционных мер автотранспортных средств, залов ожидания, служебных помещений, культурно-бытовых и санитарно-гигиенических помещений", - говорится в информации автовокзала.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)