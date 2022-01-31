БАКУ /Trend/ - В Баку обнаружено тело 4-летней девочки.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории района тела 4-летней Марьям Гусейнли.

Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта были произведены осмотр места происшествия и трупа, выполнены другие процессуальные действия.

В Хазарской районной прокуратуре проводится расследование.

Общественности будет предоставлена по данному делу дополнительная информация.

(Перевод: Нубар Кулузаде)