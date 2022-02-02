Вакцинация — единственный способ разорвать цепочку заражений — азербайджанский врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Вакцинация — единственный способ разорвать цепочку заражений.

Как сообщает Trend, об этом сказала в среду врач-инфекционист Вюсаля Яшар.

"У заразившихся коронавирусом чаще всего наблюдаются кашель и высокая температура, которая может повышаться до 39 градусов. Вакцинация является единственным способом разорвать цепь заражений и взять под контроль заболеваемость коронавирусом", - сказала она.

По ее словам, несмотря на большое число заражений, показатель госпитализации небольшой.

«Хотя заболеваемость штаммом "омикрон" переносится легко, он очень заразен. Вакцинация поможет легко перенести болезнь в случае заражения», - сказала врач.

(Автор: Хумай Агаджанова Перевод: Фидан Мустафаева)