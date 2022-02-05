Начальник Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана отправлен на пенсию
БАКУ /Trend/ - Начальник Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана генерал-майор полиции Миргафар Сеидов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Приказом министра Сеидов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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