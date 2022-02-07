Скончался азербайджанский поэт

БАКУ /Trend/ - Ушел из жизни член Союза писателей Азербайджана, поэт, переводчик Али Векил.

Как сообщили Trend в понедельник в Союзе писателей, поэт скончался сегодня от сердечной недостаточности.

Отметим, что с 1972 года были изданы такие книги Али Векила, как "Два солнца", "Родные дороги", "Тоска по отцу", "Голуби", "Семь гор", "Водопад", "Материнская забота" и другие.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)