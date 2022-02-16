В Азербайджане начался прием заявок на образовательные студенческие кредиты на весенний семестр 2021/2022

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 16 февраля начался прием заявок на выдачу образовательных студенческих кредитов на весенний семестр 2021/2022 учебного года, сообщили Trend в министерстве образования.

По данным ведомства, на сегодня зарегистрирована 5 651 заявка на образовательные студенческие кредиты. Выданы 2 447 образовательных студенческих кредитов.

Следует отметить, что целью выделения студенческих кредитов является обеспечение всеобщего доступа к образованию, в особенности для представителей малообеспеченных слоев населения, создание равных возможностей для получения образования.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)