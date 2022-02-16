В Азербайджане 2 659 раненым на войне военнослужащим назначена инвалидность

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана совместно с соответствующими ведомствами продолжает проводить оценку инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Как сообщили Trend в министерстве, 2 659 из них были назначены инвалидность, единовременная страховая выплата и более 5 300 ежемесячных социальных выплат (ежемесячная пенсия Президента и пособие или пенсия по инвалидности) в соответствии со степенью инвалидности.

Врачи - эксперты агентства совместно с представителями других ведомств, представленных в комиссии, в первую очередь проводят визуальный осмотр военнослужащих и соответствующей документации.

Справки и направления из медицинских учреждений (форма 88) вносятся в электронную систему работниками военно-врачебных комиссий министерств обороны, юстиции, Внутренних войск и Государственной пограничной службы для определения связи ранений или заболеваний с военной службой.

Свидетельства, выданные военно-врачебными комиссиями, а также выданное медучреждением направление (форма 88) вносятся в электронную систему. На заключительном этапе проводится оценка и принимается решение по инвалидности, говорится в сообщении госагентства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)