Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана посетил в Стокгольме выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стокгольме прошла церемония открытия фотовыставки известного шведского фотографа Микаэля Силкеберга, посвященной 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Trend в субботу со ссылкой на Государственный комитета по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие при поддержке Госкомитета и с участием посольства Азербайджана в Швеции состоялось в одной из галерей знаменитого Старого города, расположенного на острове Стадсхолмен.

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов, послы Турции и Пакистана в этой стране, представители азербайджанской общины и местной общественности.

На выставке представлены 30 фоторабот, сделанных автором на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана во время состоявшейся при поддержке Госкомитета прошлогодней поездки в Агдам, Физули и Шушу. B этих произведениях нашли отражение акты вандализма, совершенные захватнической Арменией на азербайджанских землях.

Выступившие на мероприятии председатель комитета и послы расценили чудовищный геноцид, учиненный в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями против мирных жителей Ходжалы именно за то, что они являлись азербайджанцами, как преступление против человечества и грубое нарушение норм международного права. На церемонии подробно говорилось о целенаправленной деятельности азербайджанского государства под руководством Президента Ильхама Алиева в области дачи правовой и политической оценки Ходжалинскому геноциду на международном уровне, международной информационной кампании “Справедливость для Ходжалы!”, начатой в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, работе, проводимой диаспорскими организациями в рамках этой расширяющейся с каждым годом кампании, направлениях совместной деятельности азербайджанской и турецкой общин.

Выставка продлится две недели.

Отметим, что при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в 40 странах мира планируется провести около 150 мероприятий в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.