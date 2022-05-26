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Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 26 мая 2022 09:49
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Успешно выполнены задачи, поставленные в рамках международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2022, проходящих в турецком городе Конья.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в ходе учений были уточнены задачи на карте, выполнены упражнения по парашютной подготовке, тренировочные полеты на вертолетах и операции по поиску и спасению экипажей авиационных средств, потерпевших, по сценарию, крушение.

Заместитель министра обороны - командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в рамках учений.

Встретившись с военнослужащими ВВС Азербайджана, замминистра высоко оценил уровень профессионализма личного состава, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские пилоты успешно выполнили поставленные в рамках международных учений задачи (ФОТО/ВИДЕО)
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