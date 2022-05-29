Интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции - Сельджук Байрактар

БАКУ /Trend/ - Интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции.

Об этом сказал Trend технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар.

Он отметил, что лозунг "Одна нация, два государства, один фестиваль" в очередной раз был подтвержден здесь.

"Наша молодежь, участвовавшая в технологических конкурсах, продемонстрировала свое мастерство, и их награды были вручены Президентами Турции и Азербайджана. Я верю, что эти молодые люди оставят подпись под большими делами в будущем. Мы намерены еще проводить фестивали в таком формате. Действительно, азербайджанский народ, в том числе и дети проявляют большой интерес к науке и технике. Я бы даже сказал, что интерес азербайджанского народа к TEKNOFEST был больше, чем в Турции", - сказал он.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.