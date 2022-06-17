Минобразования о строительстве школ на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство образования приступило к работам на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана по строительству, восстановлению и капитальному ремонту образовательных учреждений.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, в новом учебном году планируется сдать в эксплуатацию полную среднюю школу №1 на 960 ученических мест в городе Шуша.

Подготовлен концептуальный проект и начались проектные работы в связи с ремонтно-восстановительными работами Шушинской реальной школы.

Также началась работа по проектированию и строительству полной средней школы №1 на 960 ученических мест в городе Агдам, которую планируется сдать в эксплуатацию в конце года.

В городе Джабраил предусмотрено строительство полной средней школы им. академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест. В этом районе также заложен фундамент школы села Юхары Марджанлы на 960 ученических мест.

Готовится проектно-сметная документация по проектированию и строительству полной средней школы на 960 ученических мест в городе Физули. Также планируется начать работы по проектированию и строительству профлицея на 700 мест.

Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация по проектированию и капитальному ремонту полной средней школы на 144 ученических места в поселке Суговушан Тертерского района.

(Перевод: Фидан Мустафаева)