До 8 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны привлечены к программе самозанятости - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период в Азербайджане были проведены встречи с 19 тысячами членов семей шехидов и участников войны по вопросам трудоустройства, оценены их возможности для активного трудоустройства. В результате этих встреч до восьми тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны привлечены к программе самозанятости, для них созданы небольшие семейные хозяйства.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что реализация программы самозанятости, охватывающей сферы сельского хозяйства, услуг, производства и т.д., будет продолжена и в этом году.

В рамках сотрудничества с соответствующими структурами и активных программ занятости в этой сфере также обеспечены постоянными рабочими местами 2 500 человек, отметил глава ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)