Строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты продолжается ускоренными темпами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автодороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (город Нафталан), фундамент которой был заложен 3 октября 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым в Тертерском районе, продолжается ускоренными темпами.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Новая трасса длиной 22 километра соединит четыре населенных пункта, говорится в сообщении.

19-километровый участок автодороги строится в соответствии со второй технической категорией, а 3-километровый - в соответствии с четвертой технической категорией.

Ширина проезжей части на 19-километровом участке по проекту составит девять метров, на 3-километровом участке - шесть метров.

В рамках работ на первых девяти километрах трассы был удален непригодный грунт, построено дорожное полотно и уложено асфальтобетонное покрытие.

В настоящее время на участке трассы с 9-го по 22-й километр продолжается строительство дорожного основания и ведется подготовка к укладке асфальтобетонного покрытия.

Также на дороге продолжается строительство 84-метрового автомобильного моста через реку Инджачай. Трехпролетный мост будет иметь ширину 14,5 метра.

На последнем этапе на автодороге будут установлены дорожные знаки, указатели километража и информационные табло для обеспечения нормального движения транспортных средств.

Строительство трассы Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты (город Нафталан) планируется завершить к концу 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)