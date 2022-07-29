Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила население о действиях кибермошенников

БАКУ /Trend/ - В последнее время киберпреступники отправляют гражданам от имени SOCAR и AzerGold сообщения о якобы "реализации инвестиционного проекта", прося предоставить личную информацию, такую как имя и фамилия, адрес электронной почты, номер мобильного телефона "для участия в проекте".

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в связи с этим Служба электронной безопасности призывает граждан быть максимально внимательными. Так, при получении информации об инвестиционных проектах или привлекательных кампаниях от имени какой-либо организации рекомендуется, не предоставляя персональных данных и не переходя по указанной ссылке, сначала проверить достоверность информации, связавшись с данной организацией или зайдя на ее официальный информационный интернет-ресурс.

Граждан также просят сообщать о подобных ситуациях в Службу электронной безопасности по "горячей линии" 1654 или посредством интернет-ресурса www.cert.az.

(Перевод: Фидан Мустафаева)