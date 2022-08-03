Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграл вничью с "Ференцварошем"

БАКУ /Trend/ - В матче между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и венгерским «Ференцварошем», который прошел в рамках первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, победитель выявлен не был.

Как сообщает в среду Trend, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку. В составе "Карабаха" на 34-й минуте отличился Квабена Овусу. У гостей гол забил Фрэнк Боли (17-я минута).

Во втором тайме голов забито не было и матч завершился со счетом 1:1.

Ответный матч состоится 9 августа в Будапеште.