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Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграл вничью с "Ференцварошем"

Общество Материалы 3 августа 2022 22:19 (UTC +04:00)
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграл вничью с "Ференцварошем"

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БАКУ /Trend/ - В матче между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и венгерским «Ференцварошем», который прошел в рамках первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, победитель выявлен не был.

Как сообщает в среду Trend, встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку. В составе "Карабаха" на 34-й минуте отличился Квабена Овусу. У гостей гол забил Фрэнк Боли (17-я минута).

Во втором тайме голов забито не было и матч завершился со счетом 1:1.

Ответный матч состоится 9 августа в Будапеште.

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