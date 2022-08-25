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В Азербайджане завершен этап собеседования в рамках приема на работу учителей

Общество Материалы 25 августа 2022 18:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершен этап собеседования в рамках приема на работу учителей

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БАКУ /Trend/ - 25 августа завершился этап собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей на 2022-2023 учебный год.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что в последний день этого этапа были организованы собеседования для преподавателей физики (азербайджанский и русский сектор), начальных классов (азербайджанский и русский сектор), азербайджанского языка, немецкого языка (азербайджанский и русский сектор), английского языка (азербайджанский и русский сектор), химии, физического воспитания.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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