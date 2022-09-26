Дорожная полиция Баку обратилась к гражданам в связи с Днем памяти

БАКУ /Trend/ - Граждане должны учитывать, что в Баку в связи с Днем памяти будет много передвижений, в частности в направлении II Аллеи шехидов и Нагорного парка.

Об этом сказал в ответ на запрос Trend в понедельник старший инспектор Управления Государственной дорожной полиции майор полиции Араз Аскерли.

«Как известно, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны. Мы чтим их память с глубокой благодарностью! Просим граждан при движении в направлении II Аллеи шехидов и Нагорного парка отдавать предпочтение общественному транспорту. Это маршруты, пролегающие через центральные улицы города, и из-за ограниченных возможностей парковки здесь возможны заторы.

Просим граждан не пользоваться личным транспортом при поездках в этом направлении. Водители должны учитывать, что сюда будет направляться большое количество людей. Наши сотрудники до самого окончания мероприятий будут принимать необходимые меры для регулирования движения на дорогах в этом районе», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)