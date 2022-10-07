Названа дата начала отопительного сезона в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Начало отопительного сезона в горных районах Азербайджана запланировано на 1 ноября, в столице и других районах страны - на 15 ноября.

Об этом сказали в пятницу Trend в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Было отмечено, что вопрос начала отопительного сезона регулируется законодательством.

Компания ОАО "Азеристиликтеджхизат" обеспечивает теплом 3 879 жилых зданий, около 180 тысяч квартир, 280 школ, 160 детских садов, 164 учреждения здравоохранения и 2 052 социально-хозяйственных объекта через 563 котельные и 88 тепловых пунктов, находящихся на балансе города Баку и других регионов Азербайджана. В городе Баку в рамках услуг водоснабжения компания обеспечивает горячей водой около 16 тысяч жителей в 3 775 квартирах 73 жилых домов, 75 социальных и других хозяйственных объектов с помощью 43 котельных.

(Перевод: Фидан Мустафаева)