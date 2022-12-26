Ценность проекта Turkic.World невозможно переоценить – Харун Онджу

БАКУ /Trend/ - Проект "Тюркский мир" (Turkic.World) является очень ценным, и имеет отношение к тюркской духовности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал логистический директор группы компаний Albayrak Харун Онджу на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между Азербайджанским институтом теологии и TurkicWord.

"Мы должны неустанно и правильно проповедовать нашу религию. У каждого должна быть духовная цель. Если мы не изучаем богословие, религию должным образом, мы не донесем ее должным образом до людей, до общества. И тогда невежественные люди получат возможность направить общество в другое русло", - сказал Онджу.

Он сказал, что в правильном донесении религии до общества существенное значение играют медиа.

"В связи с этим я считаю, что подписанный сегодня документ очень важен для сообщества тюркских стран и народов",- добавил Онджу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)