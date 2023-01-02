Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер сменится утром северо-западным.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6º, днем - 8-13º тепла, в Баку ночью 4-6 º, днем - 10-12 º градусов тепла.

Атмосферное давление составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура ночью составит от 2º градусов мороза до 3º градусов тепла, днем - 9-14º градусов тепла, в горах ночью - 5-10º, днем - до 3 º градусов мороза.

(Перевод: Фидан Мустафаева)