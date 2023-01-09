МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с непогодой

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на территории Азербайджана резко изменились погодные условия, установилась холодная погода, в большинстве районов выпали осадки, в том числе мокрый снег и снег. Температура воздуха значительно снизилась по сравнению с предыдущими днями, дороги покрылись льдом. По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, снежная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранятся в ближайшие дни.

Учитывая вышесказанное, МЧС еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

"Так, холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрических сетей, использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность в их эксплуатации могут привести к возгоранию, а также создать опасность отравления угарным газом. В связи с этим призываем не использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом приборы и перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра нагревательные приборы, хранить в непосредственной близости от нагревательных приборов горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, и использовать данные приборы в строгом соответствии с заводскими инструкциями и рекомендациями производителя.

Наряду с этим, гражданам рекомендуется обращать внимание на официальный прогноз погоды, по возможности не покидать место проживания в морозную погоду, а при возникновении такой необходимости обеспечивать соответствие технических показателей автомобиля сезону и иметь достаточный запас топлива, не выбирать сложный маршрут движения, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков. Не рекомендуется выезжать в места, где возможен сход лавин, имеются крутые склоны, а также просим воздержаться от передвижения на автотранспорте с наступлением темного времени суток.

Также при передвижении пешеходов по обледенелой дороге необходимо использовать обувь против скольжения - для этого рекомендуем на каблук обуви установить металлическую заклепку, а на сухую подошву наклеить пластырь или изоленту. Натрите подошву песком или наждачной бумагой; передвигайтесь крайне осторожно, не торопясь, полностью прижимая ботинок к поверхности. В это время ноги должны быть немного расслаблены, руки свободны; пожилым людям рекомендуется пользоваться тростью с резиновым наконечником; если вы поскользнулись, присядьте, чтобы уменьшить силу удара; соберитесь при падении, избегайте травм, сгибая руки и перекатываясь».

Помните: равнодушие к правилам – опасность для нашей жизни!

В случае возникновения опасности звоните на номер горячей линии 112", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)