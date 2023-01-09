Обнародован прогноз ситуации на автодорогах Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз ситуации на автодорогах Азербайджана в связи с непогодой.

Как сообщила в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, с 9 по 12 января на автомобильных дорогах страны ожидается гололед.

Как сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова на автодорогах Баку и Абшеронского полуострова, Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Евлах-Загатала, Губа-Гусар, Губа-Хачмаз, Гусар-Худат, Муганлы-Исмаиллы, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гёйчай-Баргушад, Гораган-Гах-Загатала, Халдан-Мингячевир, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гянджа-Дашкесан, Гянджа-Самух, Шамкир-Гядабей, Евлах-Ходжалы-Лачин, Барда-Истису, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Агдам-Хиндарх-Агджабеди, Агдам-Агдере, Губадлы-Ханлыг, Физули-Джабраил-Махмудлу, Бахрамтепе-Билясувар, Гаджигабул-Ширван, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик возможен гололед.

"Ожидается, что на некоторых автомагистралях из-за тумана видимость будет ограничена до 100-600 метров", - добавила она.

Водителям рекомендуется быть внимательными в связи с погодными условиями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)