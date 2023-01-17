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В Нахчыване назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям

Общество Материалы 17 января 2023 15:52 (UTC +04:00)
В Нахчыване назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Полковник Шахин Мирзоев назначен новым министром по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на информагентство Nuhçıxan.

Соответствующим распоряжением генерал-лейтенант Шамы Абдуллаев освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Нового министра коллективу представили полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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