Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 354 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 152, вторую - 66, третью и более - 109 человек, а третьей, бустерной дозой после положительного результата теста привились 27 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 938 596. Первую дозу вакцины получили 5 400 467, вторую – 4 876 427, три и более – 3 396 705, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 997 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)